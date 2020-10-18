شكرا لقرائتكم عماد متعب عن فوز الأهلي أمام الوداد: موسيمانى مالوش فى "عك" فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، أن أهم مميزات الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر هو الابتعاد عن التأليف فى تشكيل الأهلى ، وقال عماد متعب فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" أحب موسيماني للغاية على المستوى الشخصي، هو مدرب يحب الكرة الجميلة ويمتلك رؤية مميزة، منذ أن تولى موسيماني تدريب الأهلي، وهو لا يفتي، وهذه ميزة، بينما فايلر في فترته الأخيرة بعد كورونا كان يشرك أفشة كجناح أيمن ويضع أجايي في العمق، كان (بيعك) كتير في هذه الجزئية".

ويضيف عماد متعب :" لمسة موسيمانى واضحة ، تشعر أن فريق الأهلى عاد للسيطرة على رتم المباريات ، الرجل يجيد قراءة المنافسين والأهم عايز يعمل حاجة لانه بيحب الاهلى وكان بيحلم يدربه"

وأكمل هداف الاهلى السابق :"فرحنا امبارح لازم من انهارده نفكر فى مباراة العودة ، نواجه خصم محترم ولازم نتعامل باحترام فى المباراة المقبلة لانبالغ فى الهجوم ولا نبالغ فى الدفاع ولازم نسجل هدف مبكر يقتل معنويات المنافس ويضعنا فى المباراة النهائية

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وعن أفضل لاعب فى مباراة الاهلى قال متعب :" الشناوى بالطبع تصديه لركلة جزاء يعد نقطة تحول فى المباراة ، ومن خلفه يأتى أفشة تعامل بذكاء مع الانفراد ولم يقترب من الحارس ، وانا بحب افشة بستمتع وأنا بتفرج عليه وهو بيطور نفسه وليه دور كبير مع الاهلى"

وعن مباراة الزمالك والرجاء المغربى علق متعب :"الزمالك قادر على العودة من المغرب بنتيجة إيجايبة ، لازم يستغل الفرص التى سوف تتاح له ويسجل خارج ملعبه خاصة أنه يملك لاعبين كثيرون يصنعون الفارق وعلى رأسهم بن شرقى وزيزو ، واتمنى بالطبع نهائى مصرى ويتوج الاهلى بطلا للقارة"

وحقق فريق الأهلى فوزاً هاماً على الوداد المغربى بهدفين نظيفين، فى ذهاب الدور قبل النهائى لدورى رابطة الأبطال، وقدم المارد الأحمر عرضاً جيداً أمام بطل المغرب بملعب الأخير، وحرص محمود الخطيب رئيس الأهلى ورئيس البعثة على ‏تهنئة اللاعبين والجهاز الفنى عقب الفوز المستحق على الوداد، وأشاد رئيس الأهلى بالأداء الرجولى للاعبين، والانضباط الفنى والسلوكى، ‏والروح العالية، والعرض المتميز الذى قدمه الفريق على مدار 90 دقيقة، كان الأفضل فيها ‏من كافة الوجوه.‏