شكرا لقرائتكم الرجاء ضد الزمالك .. وليد صلاح عبد اللطيف ينصح لاعبي الأبيض بسرعة الارتداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك السابق أن فوز الاهلى بثنائية على الوداد المغربى سهل مهمة الزمالك الليلة أمام الرجاء المغربى بنصف نهائى دوري الابطال الافريقى ، وقال وليد صلاح عبد اللطيف فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الاعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"لما شوفت مستوى الوداد المغربى امبارح اطمنت كتير ، الاهلى عمل ماتش كبير وكان ممكن يفوز بثلاثة أو أربعة وهذا يؤكد أن مستوى القطبين أفضل من قطبا المغرب"

ويضيف وليد صلاح الدين عبد اللطيف :"باتشيكو ماشى كويس مع الزمالك ، مش زى موسيمانى مع الاهلى هذا حقيقى ولكن اجمالا تبقى الامور مطمئنة ، وأتوقع فوز الزمالك الليلة"

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وعن غياب فرجانى ساسى عن الزمالك قال وليد صلاح عبد اللطيف :"لاعب مؤثر ولكننا حصلنا على الكونفدرالية فى غيابه ، من الافضل الدفع بمحمد حسن بديلا له لان الدفع بزيزو مكانه قد يجعل طارق حامد يلعب بمفرده لان زيزو أحيانا "بيسرح" ويتقدم "

ويضيف وليد صلاح عبد اللطيف:"غياب الجمهور أفقد الوداد والرجاء قوة كبيرة ، اتمنى الزمالك يحافظ على نظافة شباكه ، ويسجل هناك ، التعادل ليس سيىء خارج الملعب والاهم انصح اللاعبين بسرعة الارتداد لقوة هجوم الرجاء"

ويدخل فريق الزمالك تحديا جديدا اليوم عندما يحل ضيفًا على نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، حيث يسعى الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة المرتقبة اليوم، تمنحه الأفضلية على الفريق المغربى قبل مباراة العودة، المقرر إقامتها يوم 24 من شهر أكتوبر الجارى، على استاد القاهرة الدولي، وذلك بعدما حرصت الإدارة البيضاء على توفير كافة سبل الراحة للفريق، بداية من السفر إلى المغرب على متن طائرة خاصة، لتجنب إرهاق اللاعبين من رحلة الترانزيت، بالإضافة إلى الوصول إلى الدار البيضاء قبل 5 أيام من موعد المباراة، حيث وصلت البعثة البيضاء إلى المغرب مساء الثلاثاء الماضى، وذلك حتى يتأقلم اللاعبين على الأجواء جيدًا قبل المباراة الهامة أمام فريق الرجاء.