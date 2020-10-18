شكرا لقرائتكم 40 لاعبة في أول معسكر لمنتخب السيدات تحت قيادة أحمد رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان المدير الفني للمنتخب اجتماعاً مع اعضاء الجهاز الفنى الجديد و ذلك للتنسيق فنياً و ادارياً للمنتخب المصرى الاول للسيدات و ايضاً منتخب مصر للشابات تحت ٢٠ عاماً ...حيث اتفق رمضان مع باقى الجهاز على اهمية ضم أفضل العناصر للمنتخب الأول ومنتخب الشابات تحت 20 عاماً خلال المعسكرات القادمه ... و اكد ايضاعلى توسيع قاعدة الاختيار خلال المعسكر القادم ليصل العدد الى 40 لاعبة من خلال متابعة مباريات الدوري الممتاز و المحترفات بالخارج للوصول الى القوام الافضل لمنتخب مصر الاول للسيدات

جاء الاجتماع على هامش حضور اعضاء الجهاز الفنى لنهائيات الدورة التنشيطية الأولي لدوري المدارس.

وحصد منتخب المنيا لقب بطولة الدورة التنشيطية الأولي لدوري المدارس للكرة النسائية التي أقيمت برعاية اتحاد الكرة وتحت إشراف الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف علي الكرة النسائية والدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ممثلة في الدكتورة ايمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية .

وفاز منتخب المنيا بالمركز الأول بعد تفوقه في المباراة النهائية علي القليوبية 1/2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل السلبي .

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فيما حصد منتخب الإسماعيلية المركز الثالث بعد الفوز علي السويس الذي جاء رابعا بثلاثية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع .

وعقب المباراة الختامية قامت سحر عبد الحق باهداء ايمان حسن وجيهان علام درع اتحاد الكرة التذكاري واعربت عبد الحق عن سعادتها البالغة بنجاح الكورة التنشيطية الأولي لدوري المدارس بمشاركة 14 منتخب مدرسي وقالت إن الفترة المقبلة ستشهد دورة أخري تضم 14 محافظة آخرين من أجل مشاركة جميع المحافظات تمهيدا لانطلاق دوري المدارس .

واضافت عبد الحق أن أهم المكاسب هو توقيع بروتوكول الحصول علي الحافز الرياضي للاعبات المشاركات في دوري المدارس للمرحلة الإعدادية مما سيساهم في تشجيع الطالبات علي المشاركة وممارسة اللعبة ومن ثم انتشار كرة القدم النسائية .

ووجهت عبد الحق الشكر لايمان حسن وجيهان علام علي التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم كما وجهت الشكر لكل المشاركين في التنظيم والخروج بالدورة بهذا الشكل المتميز علي راسهم عبد اللطيف أمام وشعبان بسطاوي وشريف عبد العزيز واكرم جورج وجميع المنسقين .