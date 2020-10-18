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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الرجاء ضد الزمالك في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا
يدخل نادى الزمالك مساء اليوم الأحد، مواجهة نارية أمام الرجاء المغربي على ملعب محمد الخامس فى الدار البيضاء، وذلك فى إطار دور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم.
موعد مباراة الرجاء ضد الزمالك في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا
وتسبب فيروس كورونا فى توقفت البطولة منذ مارس الماضي، وكان نادى الرجاء تأهل للدور نصف النهائى بعد فوزه على نادى مازيمبى الكونغولى بحصيلة أهداف 2/1، حيث فاز المغربى فى مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شيء، وفاز الكونغولى فى مباراة العودة بهدف مقابل لاشيء، ويعتبر الفريق المغربى من الأندية القوية وفاز بالبطولة ثلاث مرات فى أعوام 1989، 1997، 1999.
موعد مباراة الزمالك والرجاء
موعد مباراة الرجاء ضد الزمالك والقنوات الناقلة
تأهل الزمالك لهذا الدور على حساب نادى الترجى التونسي، حيث فاز فى لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز التونسى بهدف مقابل لا شيء فى لقاء العودة لتصبح حصيلة الأهداف 3/2، ويأمل الأبيض فى التتويج باللقب السادس، حيث حصد اللقب 5 مرات وكان أول فريق عربى يحتفظ بالكأس، ويُعتبر النادى الوحيد المحتفظ بكأسين مختلفين أفريقياً وهما كأس دورى أبطال أفريقيا عام 1993، وكأس السوبر الأفريقى فى عام 2002.
موعد مباراة الزمالك والرجاء والقنوات الناقلة
موعد مباراة الرجاء ضد الزمالك في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والتي ستذاع على مجموعة قنوات بى أن سبورت هى الناقل الحصرى لدورى أبطال أفريقيا.
التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
من المتوقع أن يخوض الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكوّن من:
في حراسة المرمى: محمد أبوجبل
خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، حازم إمام
خط الوسط: طارق حامد، يوسف إبراهيم أوباما، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، أحمد سيد "زيزو" (أو محمد حسن).
في الهجوم: مصطفي محمد
ويفتقد الزمالك في مباراة اليوم لخدمات كل من محمد عبد الشافي وشيكابالا ومحمود علاء؛ بسبب الإصابة، وفرجاني ساسي، الذي وصل إلى المغرب، مساء يوم الخميس الماضي، وتبين إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
الرجاء ضد الزمالك
في المقابل، من المتوقع أن يدخل فريق الرجاء هذا اللقاء بتشكيل يضم كل من:
في حراسة المرمى: أنس الزنيتي
خط الدفاع: عبد الإله مدكور، بدر بانون، إلياس الحداد، فابريس نجاه
خط الوسط: سفيان رحيمي، عمر العرجون، فابريس نجوما
في الهجوم: مالانجو، محسن متولي، عبد الإله الحافيظي
تاريخ مواجهات الرجاء ضد الزمالك في دوري ابطال افريقيا
تقابل الزمالك مع الرجاء في مواجهتين في دوري ابطال افريقيا سنه 2002، ومثلهما فى البطولة العربية سنه 2005.
الرجاء ضد الزمالك .. دوري أبطال إفريقيا
المباراة الأولى كانت في ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا نسخة 2002وانتهت بالتعادل السلبي.
وفى المباراة الثانية في اياب دوري الابطال وفاز الفريق الأبيض بهدف عن طريق تامر عبد الحميد، وتوج الزمالك باللقب الخامس. والأخير في تاريخه
الرجاء ضد الزمالك .. البطولة العربية
المباراة الثالثة جمعت الزمالك والرجاء في البطولة العربية في لقاء الذهاب وفاز الزمالك بهدفين نظيفين.
الرجاء ضد الزمالك .. مشوار الزمالك والرجاء المغربى قبل صدام نصف النهائى الإفريقى
شهدت رحلة الزمالك والرجاء المغربى خلال النسخة الحالية لدوري الأبطال الأفريقى محطات مثيرة، حيث لعب الفارس الأبيض قبل مواجهة الرجاء المغربى 12 مباراة، فاز فى 6 لقاءات، وتعادل بـ3 مباريات، خسر 3 مرات، وسجل 23 هدفاً واستقبل 8 أهداف.
فيما لعب الرجاء المغربى قبل مواجهة الزمالك 12 مباراة، فاز فى 6، وتعادل بـ4، وخسر 2، وسجل 19 هدفاً واستقبل 10 أهداف.
الرجاء ضد الزمالك .. 10 حقائق مثيرة عن الزمالك قبل مواجهة الرجاء
يسعى الفارس الأبيض للتتويج بسادس ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى غابت عن خزائنه منذ 18 عاما، حيث كان التتويج الأخير موسم 2002 بهدف تامر عبد الحميد، والمثير للدهشة أنه كان على حساب الرجاء أيضاً، بينما يسعى بطل المغرب لخطف الأميرة الأفريقية بجانب سعيه لإزاحة الزمالك أفريقياً والإسماعيلى عربياً، حيث وصل الفريقان للدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال وخسر فى موقعة الذهاب بهدف دون رد لصالح الدراويش.
1_ لعب الزمالك نصف نهائي دوري الابطال الافريقى 9 مرات وتأهل في سبعة منها وفشل مرتين في عبور هذا الدور.
2_ خسر الزمالك مباراتين فقط في آخر 9 مواجهات بدوري الأبطال حيث فاز في 4 لقاءات وتعادل في 3.
3_ حقق الزمالك فوز وحيد في آخر 13 مباراة خارج ملعبه بدوري الأبطال حيث تلقى تسعة هزائم وثلاثة تعادلات.
4_ خسر الزمالك مرة واحدة في آخر 6 زيارات للمغرب فاز في مباراتين وتعادل في ثلاثة.
5_ احتفظ الزمالك بنظافة شباكه في 7 مباريات من إجمالي 12 مباراة لعبها هذا الموسم بدوري الأبطال.
6_ لعب الزمالك قبل مواجهة الرجاء المغربى 12 مباراة، فاز 6، تعادل 3، خسر 3، سجل 23 هدفاً واستقبل 8.
7_ يملك الزمالك 13 بطولة أفريقية بواقع 4 سوبر أفريقي و5 دوري أبطال أفريقيا و1 أبطال الكؤوس و1 كونفيدرالية و2 أفروآسيوي.
8_ لعب الزمالك 190 مباراة في دوري الأبطال الأفريقى و263 مواجهة في مختلف البطولات الأفريقية، وسجل الزمالك 289 هدفا في دوري الأبطال مقابل 357 هدفا في مختلف البطولات الأفريقية، وتلقت شباك الزمالك 178 هدف في دوري الأبطال و241 هدفا في مختلف البطولات.
9_ وعلى المستوى المحلى، فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 12 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.
10_ يقود الزمالك البرتغالى جايمى باتشيكو خلفاً للفرنسى باتريس كارتيرون.
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