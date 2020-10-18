شكرا لقرائتكم موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة اليوم ويستأنف تدريباته غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي لاعبي فريقه إجازة من التدريبات اليوم بعد وصول الفريق في تمام التاسعة صباحاً لمطار القاهرة قادماً من المغرب على متن طائرة خاصة بعد الفود على الوداد المغربي في كازابلانكا بهدفين نظيفين في المواجهة التي أقيمت بينهما أمس السبت في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.

ويبدأ الأهلي غداً الاثنين استعداداته على ملعب التتش بالجزيرة، قبل مواجهة الوداد المغربي في إياب دور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا، والمقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة في تمام التاسعة مساء، ورفض جهاز الكرة بالأهلي الاستغراق في الافراح رغم نتيجة مباراة الذهاب المطمئنة، مؤكدين أن التأهل لم يحسم بعد، خاصة وأنه لازال هناك مباراة عودة ستكون قوية وسيحاول بطل المغرب بكل قوة الفوز بها خاصة وأنه لا يوجد ما يخسره.

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وفي سياق متصل أعرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن سعادته بالفوز الغالي الذي حققه فريقه على الوداد المغربي بثنائية نظيفة، وقال موسيماني: "لقد كانت مباراة صعبة لأن الوداد كان يلعب بروح تنافسية وأراد ان يعود في المباراة وحصلنا على فرصة هدف مبكر نتيجة خطأ من مدافع الوداد وسجلنا منها هدف".

وتابع: "حارسنا محمد الشناوي كان متألق وتصدى لركلة الجزاء وهو ما أعطانا ثقة واغتنمنا الفرصة وسجلنا هدف ثاني في الشوط الثاني من المباراة" مضيفا أن التنظيم التكتيكي كان جيد جدا ولعبنا حسب الخطة التكتيكية وكان بإمكاننا تسجيل هدف ثالث او رابع ولكن لم نغتنم الفرصة.

وأردف: خط وسط الميدان كان ناجحا وابلوا بلاءا حسنا في المباراة ولم نرتكب اية أخطاء في محور الدفاع وكانت المباراة افضل من كل النواحي،معلقاً : "كنت أتمنى تسجيل اهداف اكثر ولكن اشكر اللاعبين على هذا الأداء الذي قدموه في مباراة الوداد