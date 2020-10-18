شكرا لقرائتكم الرجاء ضد الزمالك .. أرقام من مواجهات الأبيض مع الأندية المغربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تاريخ كبير من المواجهات التي جمعت فريق الزمالك مع نظيره الرجاء المغربى ، شهدت نتائج متفاوتة ، مع أندية مختلفة أيضا ، سواء الرجاء أو الوداد أو نهضة بركان ، واتحاد طنجة و حسنية أغادير ، ويدخل الزمالك مواجهة جديدة ، وتحدى جديد عندما يواجه الرحاء البيضاوى ، في ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا ، و في اللقاء الذى يجمع الفريقين في التاسعة من مساء اليوم ، على أرض الفريق المنافس ، و سط طموحات ومساعى من الفريقين ، للمرور الى المباراة التالية ، بأريحية ، و التأهل للدور التالى من البطولة الأفريقية .

وبالرجوع إلى تاريخ مواجهات الفريق الأبيض مع أندية المغرب نجد عدة أرقام تلخص مشوار الزمالك في تلك المواجهات .

19 مواجهة أفريقية جمعت الزمالك مع الأندية المغربية

11 لقاء فاز فيها الزمالك ، و خسر 3 وتعادل في 5 مواجهات

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27 هدف سجلها لاعبو الزمالك في مرمى الفرق المنافسة ، وهزت شباكه 13 هدف

4 /0 أكبر نتيجة حققها الزمالك على أندية المغرب عندما فاز على الوداد في نصف النهائي لدوري أبطال افريقيا 2016

11 لقب افريقى حققه الزمالك في تاريخه مقابل 7 ألقاب مغربية فقط .

3 بطولات أفريقية حققها الزمالك على حساب الأندية المغربية دورى ابطال 2002 امام الرجاء ، و السوبر الافريقى 2003 بالفوز على الوداد ، و الكونفدرالية 2019 امام نهضة بركان