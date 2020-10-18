رسميا.. الشناوي يحصد جائزة "الأفضل" في مباراة الوداد والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تتويج الحارس الدولي محمد الشناوي، نجم حراسة مرمى النادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في مواجهة مضيفه الوداد المغربي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووضع الأهلي قدما في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزا ثمينا خارج الأرض على الوداد بثنائية محمد مجدي أفشة وعلي معلول.

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وأكد كاف، في منشور عبر حساباته الرسمية صباح اليوم الأحد: "رسميًا.. جائزة توتال لأفضل لاعب في مباراة ذهاب نصف النهائي بين الوداد والأهلي تذهب إلى محمد الشناوي".

ونشر حساب الاتحاد الإفريقي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يرصد خلاله أبرز التصديات التي قام بها الشناوي في مواجهة الوداد.

يُذكر أن محمد الشناوي تألق في المباراة ونجح في الحفاظ على نظافة شباك الأهلي بعدما تصدى لركلة جزاء اُحتسبت للوداد في نهاية الشوط الأول من اللقاء، ليساهم في انتصار ثمين للأهلي بنتيجة (2-0).