"صنع التاريخ في كازابلانكا".. صحف جنوب أفريقيا تحتفي بموسيماني بعد كسر عقدة الوداد

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محمد اسماعيل - القاهرة - نجح الفريق الأول بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على مضيفه الوداد المغربي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد الخامس ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
افتتح أهداف الأهلي، محمد مجدي "قفشة" في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، ثم عزز علي معلول تقدم الفريق الأحمر في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.
كيف تناولت صحف المغرب فوز الأهلي على الوداد؟
واحتفت صحف جنوب أفريقيا بالإنجاز الشخصي لموسيماني في أول ظهور له مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.
وعنونت صحيفة "kickoff" الجنوب أفريقية "موسيماني يصنع التاريخ في كازابلانكا".
وأضافت أن أداء لاعبي الأهلي في المباراة كان مثالًا واضحًا على الاحترافية والإيمان بتحقيق اللقب الذي استعصى عليه منذ عام 2013.
أما صحيفة "citizen" فقالت إن موسيماني نجح في إنهاء "عقدة" الوداد في المغرب.
ولم يسبق لموسيماني أن حقق الفوز على الوداد المغربي على ملعبه في المغرب، حيث حل مدرب صندوانز الجنوب أفريقي السابق على الغريم المغربي خلال 5 مباريات (خسر 4 مباريات وتعادل واحدة) قبل تحقيقه الفوز أمس بهدفين دون رد.
وأشارت الصحيفة إلى أن النتيجة ضمنت نظريًا مكانًا للأهلي في نهائي دوري الأبطال المقرر له يوم 6 نوفمبر ضد أحد طرفي مباراة الزمالك والرجاء.
من جانبها، تناولت صحيفة "news24" تصريحات موسيماني عقب المباراة، التي أكد خلالها أنه توجه إلى المغرب حاملًا كل التقدير والاحترام للوداد الذي سبق وحقق تلك البطولة مرتين ومن النادر أن يخسر على ملعبه.
كما أشار موسيماني خلال تصريحاته أنه كان يثق كل الثقة في على معلول الذي سدد ركلة الجزاء وأحرز الهدف الثاني للأهلي، مشددًا على أن لاعب يتميز بهدوء الأعصاب ويتحلى بالثقة والمهارة.
جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين ستقام يوم 23 من شهر أكتوبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة.
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