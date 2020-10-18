"تشكيل الزمالك المتوقع للرجاء".. باتشيكو يفكر في مفاجأة لتعويض غياب المايسترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:
استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة الرجاء المغربي.
ويلعب الزمالك مساء اليوم الأحد، مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء في المغرب.
ويُفكر باتشيكو في الدفع بمحمد حسن منذ بداية المباراة لتعويض المايسترو فرجاني ساسي الذي تأكد غيابه عن المباراة بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) من أجل غلق المساحات في وسط الملعب في مفاجـأة البرتغالي الوحيدة .
وفي الهجوم يتجه باتشيكو إلى الإبقاء على كابونجو كاسونجو ومصطفى فتحي بمقاعد البدلاء كحلول هجومية فيما يعوض محمد عبد الغني محمود علاء مدافع الفريق المصاب منذ مباراة حرس الحدود.
وجاء تشكيل المتوقع على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد أبوجبل.
الدفاع: عبدالله جمعة - محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش" - حازم إمام.
الوسط: طارق حامد - محمد حسن".
ثلاثي قبل المهاجم: أحمد سيد زيزو - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بنشرقي.
الهجوم: مصطفى محمد.
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