بالموعد والقناة الناقلة.. الزمالك يصطدم بالرجاء من أجل "السادسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

يخوض نادي الزمالك مباراة هامة مساء اليوم، الأحد، عندما يحل ضيفًا على الرجاء المغربي في مركب محمد السادس، ضمن مباريات الذهاب من دور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة في الساعة الـ9 مساءً، وتُبث عبر قناة "بي إن سبورتس اتش دي 7".

الزمالك يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الرجاء قبل إقامة مباراة العودة باستاد القاهرة الدولي، يوم السبت القادم لتحديد المتأهل للمواجهة النهائية، أملاً في تحقيق اللقب "السادس" في تاريخه.

ويلعب الزمالك المواجهة منقوصًا من الثنائي محمود علاء للإصابة، وفرجاني ساسي الذي أصيب بفيروس كورونا منذ ساعات ماضية، ليتأكد غيابهما عن اللقاء.

وأصبح حازم إمام قائد وظهير أيمن الزمالك جاهزًا للمواجهة بعد تأكد شفاءه من الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن المواجهات الماضية بالدوري المحلي.

وينوي باتشيكو تعويض غياب محمود علاء بالدفع بمحمد عبد الغني في التشكيل الأساسي إلى جانب محمود حمدي "الونش"، على أن يتواجد أحمد سيد "زيزو" أو محمد حسن في الوسط بدلًا من ساسي.

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أما الرجاء فيعاني في الفترة الأخيرة من كثرة الإصابات التي لحقت بلاعبيه، من بينهم عبد الجليل جبيرةن عبد الرحيم شاكر وعمر بوطيب.

كما أعلن الرجاء إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس كورونا مساء أمس، السبت، وهما الثنائي محمد زريدة وأيوب نناح وفقًا لما أعلنته تقارير صحفية مغربية.

الزمالك يمتلك ذكرى سعيدة في مواجهته الأفريقية الأخيرة ضد الرجاء والتي شهدت تتويجه وقتها بطلًا لدوري الأبطال الأفريقي بعد التعادل في المغرب سلبيًا ثم الفوز في القاهرة بهدف نظيف.

ولم يلتق الزمالك مع الرجاء منذ ذلك الحين إلا في مواجهة بدوري أبطال العرب عام 2005، عندما ودع ممثل مصر المسابقة من دور الـ16 بعد الفوز في القاهرة بهدفين نظيفين قبل الخسارة في العودة بثلاثية نظيفة.

أطماع الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية ازدادت بالتأكيد بعد فوز الأهلي على الوداد في المغرب، مساء السبت بهدفين نظيفين في ذهاب قبل النهائي الأفريقي.

فوز الأهلي جاء ليمنح الزمالك مزيدًا من الآمال في إمكانية تحقيق الفوز على الرجاء نحو إقامة نهائي مصري في استاد القاهرة للبطولة الأفريقية.