"لعنة الفراعنة".. كيف تناولت صحف المغرب سقوط الوداد أمام الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

اقترب الأهلي من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب فوز بطل مصر الثمين خارج الديار على ملعب "محمد الخامس" بهدفين دون رد على حساب فريق الرجاء البيضاوي المغربي في دور الذهاب.

وأصبح الأهلي قريبًا من العبور للمباراة النهائية حيث لا يحتاج الفريق الأحمر سوى التعادل السلبي على أقل تقدير في لقاء الإياب والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، في المقابل ليس أمام الوداد سوى فرصة الفوز وبفارق ثلاثة أهداف من أجل قلب الطاولة على الأهلي وخطف بطاقة العبور للمباراة النهائية.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز ما جاء في الصحف المغربية بعد فوز الأهلي على الوداد:

- "لعنة الفراعنة تصيب الوداد أمام الأهلي"

قالت صحيفة "المنتخب" المغربية، إن الوداد البيضاوي سقط أمام الأهلي بهدفين دون رد في لقاء لم يحقق فيها الفريق المغربي المستوى المطلوب بفضل التفوق الفني والمعنوي والتكتيكي لصالح الكبير الأهلي.

ولفتت الصحيفة أن الوداد تلقى ضربة مبكرة ومؤلمة في الدقيقة الرابعة بخطأ قاتل من يحيى جبران بعدما ارتبك بشكل غريب ليستغل محمد مجدي "أفشة" الفرصة ويسجل الهدف الأول لصالح الأهلي.

وأضافت الصحيفة أن "لعنة" الأهلي تواصلت ضد الوداد بعدما سجل علي معلول هدف التعزيز لبطل مصر ليخرج الضيوف من المباراة بالفوز بهدفين دون رد.

- "الوداد يسقط بثنائية"

صحيفة "هسبورت" سلطت الضوء على خسارة فريق الوداد بعما سقط بثنائية نظيفة على ملعبه أمام الأهلي.

وأشارت الصحيفة أن الفريق المصري تمكن من مباغتة الوداد في وقت مبكر بعدما سجل "أفشة" في اهتزاز شباك الوداد في الدقيقة الثالثة.

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وأضافت الصحيفة، أن رغم محاولات "العميد" والقائد إبراهيم النقاش إلا أن الأهلي واصل تفوقه ومحاولاته للوصول لمرمى الوداد وهذا ما تم بالفعل بهدف سجله علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 62.

- "الوداد يتعثر ويعقد من موقفه الأفريقي"

ذكرت صحيفة "البطولة" المغربية، أن فريق الوداد تعثر على ملعبه بالسقوط على يد الأهلي في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الصحيفة قالت، إن بداية الوداد كانت مخيبة بعد هدف سجله الأهلي مبكرًا في الدقيقة الثالثة عن طريق محمد مجدي "أفشة" الذي استغل خطأ "لا يغتفر" من يحيى جبران.

وأضافت الصحيفة، أن رغم محاولات الوداد لإدراك التعادل إلا أن الكتيبة المصرية واصلت تفوقها بهدف في الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 62 عن طريق علي معلول من ضربة جزاء.

وأصبح موقف الوداد في لقاء الإياب معقد حيث يحتاج الفريق المغربي الفوز بفارق ثلاثة أهداف بحسب ما أوضحته الصحيفة المغربية.

- "في انتظار الإياب.. الأهلي يحسم لقاء الذهاب"

الموقع الإلكتروني لإذاعة "راديو مارس" تناول أحداث مباراة الأهلي والوداد، ليؤكد أن لا يزال أمام الوداد مباراة الإياب والتي ستقام الجمعة المقبلة على ملعب "استاد القاهرة".

الصحيفة قالت، إن بديع أووك لاعب فريق الوداد البيضاوي أهدر فرصة إهدار التعادل من ضربة جزاء لصالح فريقه بعدما كانت النتيجة تشير إلى تفوق الأهلي بهدف دون رد جاء عن طريق محمد مجدي "أفشة" مستغلًا خطأ فادح من دفاع الوداد، قبل أن يضيف علي معلول الهدف الثاني من ضربة جزاء.

- "الأهلي يقترب من نهائي أفريقيا"

قالت صحيفة "LE 360" المغربية، إن الأهلي اقترب من نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز الثمين الذي تحقق على حساب مستضيفه الوداد بهدفين دون رد.

ووصفت الصحيفة، أن لاعبي الأهلي تعاملوا بـ"ذكاء" أمام الوداد وهذا ما نتج عن الفوز بهدفين دون رد، ليكون أمام الوداد فرصة أخيرة ممثلة في لقاء الإياب والذي سيقام مساء الجمعة المقبلة على ملعب "استاد القاهرة".