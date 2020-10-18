بالفيديو.. شاهد لحظات وصول الأهلي من المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: وصلت منذ قليل بعثة النادي الأهلي لمطار القاهرة الدولي، قادمة من المغرب بعد تحقيق الفوز على الوداد المغربي بدوري أبطال أفريقيا. ونجح الأهلي في الفوز على الوداد 2-0 في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. ورصدت قناة الأهلي لحظات وصول بعثة الفريق واستقبال مسؤولي المطار للبعثة بالورود. Advertisements وكان الأهلي قد غادر من القاهرة الثلاثاء الماضي على متن طائرة خاصة للسفر الى المغرب لملاقاة الوداد المغربي. ومن المقرر أن يستعد الأهلي لمباراة الإياب يوم 23 من الشهر الجاري بملعب استاد القاهرة الدولي.

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