محمد الصباحي حكمًا لمباراة المصري وطنطا في الدوري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، حكام مباراة المصري وطنطا، اليوم، في الجولة ٣٣ من بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.. وجاءت اختيارات الحكام كالتالي:

محمد الصباحي "حكم ساحة" ٣٣ من بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.. وجاءت اختيارات الحكام كالتالي:محمد الصباحي "حكم ساحة" سيد راغب "مساعد أول" محمد مصطفى"مساعد ثانٍ" Advertisements فرج سعد "حكم رابع" مصطفى مدحت "حكم فيديو" سعيد حمزة "مساعد حكم فيديو"



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