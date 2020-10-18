محمد الصباحي حكمًا لمباراة المصري وطنطا في الدوري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، حكام مباراة المصري وطنطا، اليوم، في الجولة٣٣ من بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.. وجاءت اختيارات الحكام كالتالي:
محمد الصباحي "حكم ساحة"
سيد راغب "مساعد أول"
محمد مصطفى"مساعد ثانٍ"
فرج سعد "حكم رابع"
مصطفى مدحت "حكم فيديو"
سعيد حمزة "مساعد حكم فيديو"
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