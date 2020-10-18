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40 لاعبة في دائرة اهتمامات الجهاز الفني الجديد لمنتخب الكرة النسائية

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عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان المدير الفني للمنتخب اجتماعاً مع اعضاء الجهاز الفنى الجديد و ذلك للتنسيق فنياً و ادارياً للمنتخب المصرى الاول للسيدات و ايضاً منتخب مصر

للشابات تحت ٢٠ عاماً.

اتفق رمضان مع باقى الجهاز على اهمية ضم أفضل العناصر للمنتخب الأول ومنتخب الشابات تحت 20 عاماً خلال المعسكرات القادمة.

و اكد ايضا على أهمية توسيع قاعدة الاختيار خلال المعسكر القادم ليصل العدد الى 40 لاعبة من خلال متابعة مباريات الدوري الممتاز و المحترفات بالخارج للوصول الى القوام الافضل لمنتخب مصر الاول للسيدات
جاء الاجتماع على هامش حضور اعضاء الجهاز الفنى لنهائيات الدورة التنشيطية الأولي لدوري المدارس
 

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