اتحاد الكرة يُهنئ الأهلي ويتمنى التوفيق للزمالك وبيراميدز

أجرى عمرو الجنايني، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اتصالًا تليفونيًا ببعثة فريق النادي الأهلي بالمغرب، نقل خلاله تهنئة الاتحاد المصري للاعبي الفريق وجهازهم الفني بالفوز الكبير الذي حققوه والآداء الرائع الذي قدموه أمام منافسهم فريق الوداد المغربي مساء أمس

في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة أفريقيا.

كما أعرب رئيس الاتحاد المصري عن تمنياته ودعواته هو وزملاؤه من أعضاء الاتحاد لفريق نادي الزمالك أن يكون التوفيق حليفه في لقائه اليوم أمام

الرجاء المغربي بالمغرب في ذهاب قبل نهائي البطولة، معربين عن ثقتهم في أن يكون النهائي الأفريقي عرسًا للكرة الأفريقية على أرض مصر إن شاء الله.

كما أبدى الاتحاد المصري لكرة القدم تمنياته الطيبة لنادي بيراميدز ممثل الكرة المصرية في الكونفيدرالية بالتوفيق في مشواره بالمغرب من أجل الفوز بها والعودة بكأس البطولة.

