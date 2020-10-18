أحمد بلال : الأفضل لـ الأهلي مواجهة الزمالك في نهائي أفريقيا عن ملاقاة الرجاء المغربي

أكد أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق، أنه من الأفضل للقلعة الحمراء مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا عن مقابلة الرجاء المغربي.

وقال بلال خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، " أرى أن من الأفضل للأهلي مواجهة الزمالك في النهائي عن مواجهة الرجاء المغربي".

وأضاف "الزمالك يؤدي بشكل جيداً في الفترة الأخيرة، لكن الرجاء المغربي فريق

متكامل على كافة الجوانب الدفاعية والهجومية وهو أحد المرشيحن بقوة للتتويج بالبطولة".

وتطرق بلال في حديثه عن مستوى الأنجولي جيرالدو لاعب النادي الأهلي " جيرالدو لا يستحق ارتداء قميص النادي الأهلي، ويصلح فقط للعب لأندية الوسط في الدوري المصري".

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وعن مباراة الأهلي والوداد التي فاز بها

الفريق الأحمر، " الأهلي قدم كرة قدم جماعية، والوداد كان منافس ضغيف وليس الذي نعرفه سابقاً".

ووضع الأهلي قدماً في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد بثنائية في المغرب، على أن يتقابل الفريقين يوم الجمعة في مباراة العودة، على ستاد القاهرة الدولي.

وعلى الجانب الأخر يلتقي الزمالك بنظيره الرجاء المغربي، اليوم الأحد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تكون مباراة العودة يوم السبت المقبل بستاد القاهرة الدولي.