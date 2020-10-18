حسام البدري: تحقيق نتيجة ايجابية فى مباراتي توجو أهم من الأداء

أكد حسام البدري المير الفني لمنتخب مصر أن تحقيق نتيجة ايجابية في مواجهتي مصر أمام توجو فى التصفيات الإفريقية، أهم بالنسبة له من اللعب بشكل جمالي.
وقال البدري في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الاعلامي عمر ربيع ياسين علي قناة النهار: "المنتخب يواجه صعوبات عديدة الفترة الحالية، في ظلتلاحم المباريات، وحاجة بعض اللاعبين للحصول علي راحة عقب نهاية الموسم".
وتابع: "سيكون هناك معسكر مفتوح للمنتخب المصري، عقب نهاية مباريات الدوري، سيتواجد به اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار".
ألمح حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، إلي امكانية استدعاء محمد النني لاعبوسط أرسنال الانجليزي، لمعسكر المنتخب المقبل استعدادًا لمواجهتي توجو فى التصفيات الإفريقية.
وقال البدري في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الاعلامي عمر ربيع ياسين علي قناة النهار: "النني لم يكن مستبعد من المعكسر الماضي، هناك احتياجات فنية، وبناء عليه يتم اختيار العناصر التي ستخدم الطريقة الفنية".
وتابع: "لا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطى فى المنتخب، وانتهي عصر اللاعبين الذين يشترطون لعبهم أساسي قبل الانضمام للمنتخب".
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