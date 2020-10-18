وزراء الرياضة والسياحة والهجرة يشهدون نهائي بطولة مصر الدولية للإسكواش بسفح الأهرامات

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نهائي بطولة مصر الدولية للإسكواش "للرجال والسيدات"، والتي تستضيفها مصر في الفترة 10-17 أكتوبر الجاري بالملعب الزجاجي المقام بسفح الأهرامات بمشاركة 96 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار.

جمعت المباراة النهائية التي انطلقت في الثامنة مساء اليوم السبت كلاً من اللاعب على فرج المصنف الثاني عالمياً، واللاعب طارق مؤمن المصنف الرابع عالمياً لرجال الإسكواش، وسبق المباراة نهائي السيدات الذى جمع بين اللاعبتين نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى، ونور الشربيني لاعبة نادي سبورتنج والمصنفة رقم 2 عالميا، وانتهت بفوز نور الشربيني بثلاثة أشواط للاشيء.

وتعد البطولة واحدة من أكبر ٨ بطولات بلاتينية عالمية سيدات ورجال، ويتنافس اللاعبون على مجموع جوائز مالية تصل إلى 540 ألف دولار، والذي يعد أكبر مجموع جوائز لبطولات الإسكواش هذا الموسم.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى المتميز المعهود لأبطال مصر في الإسكواش، والتألق والأداء المبهر الذى قدموه خلال منافسات البطولة في مختلف مراحلها، وسيطرتهم على المربع الذهبي للبطولة في منافسات الرجال والسيدات، في أول بطولة تأتى بعد شهور من إيقاف جميع بطولات الإسكواش الدولية تأثراً بجائحة

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى الاهتمام البالغ من قبل الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للإسكواش للتوسع في نشر اللعبة في مستوى الجمهورية، والكشف عن الموهوبين، ورعايتهم لمداومة الحفاظ على صدارة مصر العالمية في لعبة الإسكواش الثاني عالمياً، واللاعب طارق مؤمن المصنف الرابع عالمياً لرجال الإسكواش، وسبق المباراة نهائي السيدات الذى جمع بين اللاعبتين نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى، ونور الشربيني لاعبة نادي سبورتنج والمصنفة رقم 2 عالميا، وانتهت بفوز نور الشربيني بثلاثة أشواط للاشيء.وتعد البطولة واحدة من أكبر ٨ بطولات بلاتينية عالمية سيدات ورجال، ويتنافس اللاعبون على مجموع جوائز مالية تصل إلى 540 ألف دولار، والذي يعد أكبر مجموع جوائز لبطولات الإسكواش هذا الموسم.وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى المتميز المعهود لأبطال مصر في الإسكواش، والتألق والأداء المبهر الذى قدموه خلال منافسات البطولة في مختلف مراحلها، وسيطرتهم على المربع الذهبي للبطولة في منافسات الرجال والسيدات، في أول بطولة تأتى بعد شهور من إيقاف جميع بطولات الإسكواش الدولية تأثراً بجائحة كورونا ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى الاهتمام البالغ من قبل الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للإسكواش للتوسع في نشر اللعبة في مستوى الجمهورية، والكشف عن الموهوبين، ورعايتهم لمداومة الحفاظ على صدارة مصر العالمية في لعبة الإسكواش

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