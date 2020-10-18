حسام البدري يوضح تصريحاته بشأن مستوى مصطفى محمد

أوضح حسام البدري مدرب منتخب مصر تصريحاته المثيرة للجدل بشان مستوى مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك.

وكان البدري وجه انتقادات لمصطفى محمد بشان مستواه، حيث أكد أن اللاعب يحتاج تطوير أدائه،

ليواجه مدرب منتخب مصر هجوما قويا من الجماهير بعد تصريحاته,

وقال البدري خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك، " مصطفى محمد مهاجم متميز للغاية،

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ولكن مثلما قلت سابقاً هو يحتاج للتطوير فقط".

وأضاف " ليس معنى أنني أتحدث عن بعض الأمور في مستوى مصطفى محمد، أنه خارج حساباتي من الانضمام لقائمة المنتخب".

وأتم " مصطفى محمد يمتلك امكانيات هائلة، وهو ضمن حساباتي في قائمة المنتخب الوطني".