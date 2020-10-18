رضا عبدالعال : " الوداد المغربي عامل زي عسران الضبع "

تحدث رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، عن أداء الوداد البيضاوي المغربي خلال مباراته أمام الأهلي المصري بدوري أبطال أفريقيا. واستطاع النادي الأهلي تحقيق فوزاً ثميناً على الوداد المغربي في عقر داره بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. مساء السبت، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال عبدالعال خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " الوداد المغربي فرقة كذابة وعاملة زي عسران الضبع، وأنصحهم بعدم الحضور لمباراة العودة في القاهرة". الحضور لمباراة العودة في القاهرة". وأضاف " أنا لو مدرب الأهلي سأطالب لاعبي الأهلي بتحقيق نتيجة كبيرة في مباراة العودة". Advertisements وتابع" موسيماني دخل قلوب الأهلوية بعد الفوز على الوداد المغربي، والأهلي كان باستطاعته تسجيل أكثر من هدفين". يذكر أن مباراة العودة بين الأهلي والوداد المغربي ستقام يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

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