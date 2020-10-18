الاهلي يعود للقاهرة اليوم بعد مواجهة الوداد في نصف نهائي أفريقيا

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جدة - عمرو شويل تعود بعثة فريق الأهلي للقاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم ،الأحد، قادمة من المغرب عقب خوض مباراة الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التى فرضت نفسها بشكل واضح على سطح الأحداث الكروية المصرية والافريقية لأهميتها وقوتها وخاضها المارد الأحمر بكل تركيز بعدما سافر للمغرب قبلها بأربعة أيام تقريباً ، وبمجرد إنتهاء المباراة أغلق الجميع في الفريق صفحة لقاء الذهاب وبدأ التفكير في لقاء العودة المُقرر له الجمعة المقبل بمصر وهو اللقاء الحاسم والهام ، ومن المقرر لأن يحصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم بسبب رحلة المغرب الشاقة خاصة في ظل الأجراءات الأحترازية المُشددة التى خضعت لها البعثة طوال تواجدها في المغرب ، وسيبدأ الفريق غداً الإستعداد لمواجهة العودة المصيرية التى ستحسم الفريق المتأهل لخوض النهائي الافريقي.
على الصعيد ذاته ،تلقى مسئولو الاهلي خطاب من الجهات الأمنية يُفيد بنقل مباراة العودة أمام بطل المغرب من برج العرب لإستاد القاهرة وذلك بعد الإتصالات المُكثفة التى قادها مجلس الاهلي برئاسة محمود الخطيب والتى تهدف إلى توفير كل سُبل الإستقرار والدعم للفريق من أجل الصعود لنهائي دوري الأبطال ثم الفوز بالبطولة الافريقية الغائبة عن خزائن الاهلي منذ عام 2013 لاسيما وأن قرعة المباراة النهائية أعلنت أن مصر ستستضيف النهائي حال إقامته بين فريق مصري وأخر مغربي.
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