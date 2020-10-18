شكرا لقرائتكم الاهلي يعود للقاهرة اليوم بعد مواجهة الوداد في نصف نهائي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعود بعثة فريق الأهلي للقاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم ،الأحد، قادمة من المغرب عقب خوض مباراة الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التى فرضت نفسها بشكل واضح على سطح الأحداث الكروية المصرية والافريقية لأهميتها وقوتها وخاضها المارد الأحمر بكل تركيز بعدما سافر للمغرب قبلها بأربعة أيام تقريباً ، وبمجرد إنتهاء المباراة أغلق الجميع في الفريق صفحة لقاء الذهاب وبدأ التفكير في لقاء العودة المُقرر له الجمعة المقبل بمصر وهو اللقاء الحاسم والهام ، ومن المقرر لأن يحصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم بسبب رحلة المغرب الشاقة خاصة في ظل الأجراءات الأحترازية المُشددة التى خضعت لها البعثة طوال تواجدها في المغرب ، وسيبدأ الفريق غداً الإستعداد لمواجهة العودة المصيرية التى ستحسم الفريق المتأهل لخوض النهائي الافريقي.

على الصعيد ذاته ،تلقى مسئولو الاهلي خطاب من الجهات الأمنية يُفيد بنقل مباراة العودة أمام بطل المغرب من برج العرب لإستاد القاهرة وذلك بعد الإتصالات المُكثفة التى قادها مجلس الاهلي برئاسة محمود الخطيب والتى تهدف إلى توفير كل سُبل الإستقرار والدعم للفريق من أجل الصعود لنهائي دوري الأبطال ثم الفوز بالبطولة الافريقية الغائبة عن خزائن الاهلي منذ عام 2013 لاسيما وأن قرعة المباراة النهائية أعلنت أن مصر ستستضيف النهائي حال إقامته بين فريق مصري وأخر مغربي.