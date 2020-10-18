شكرا لقرائتكم صفحة الأهلى تغازل محمد الشناوي: تطير إنت فى العالى ما نوصلك يا غالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غازلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر تويتر محمد الشناوى حارس مرمى المارد الأحمر بعد تصديه لركلة جزاء فى مواجهة الوداد المغربى فى اللقاء الذى أقيم بالدار البيضاء وانتهى بفوز الاهلى بثنائية دون رد ، وكتبت الصفحة :"تطير انت في العالي ما نوصلك يا غالي" ، ولايزال محمد الشناوي محتفظاً بمكانته كأهم عناصر الفريق الأحمر وأحد أهم أسباب الانتصارات التي حققها الأهلي سواء على المستوى المحلي او القاري وأخرها الفوز على الوداد بثنائية نظيفة بالمغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وهو ما ظهر في دوره البارز في حسم فريقه لبطولة الدوري العام قبل 7 جولات من النهاية، وتظهر الارقام التالية اكتساح الشناوي لجميع الأرقام ويعد أبرزها : -تصدى محمد الشناوي لـ4 ضربات جزاء في أخر 7 مباريات -حقق الشناوي هذا الموسم 24 كلين شيت ليكسر رقم شريف اكرامي القياسي -لعب الشناوي في شهر سبتمبر 7 مباريات لم تهتز شباكه ولا مرة Advertisements -لعب الشناوي هذا الموسم في كل المسابقات 41 مباراة حافظ علي نظافة شباكه في 30 مباراة -صنع محمد الشناوي هدفا للأهلي في شباك الجونة -استقبل الشناوي هذا الموسم 13 هدف فقط

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