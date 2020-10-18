شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسابق الزمن لتجهيز عبد الله السعيد قبل مواجهة حوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسابق الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش، الزمن من أجل تجهيز عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق، من أجل مواجهة حوريا كوناكرى الغينى فى المباراة المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجارى على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى نصف نهائى الكونفدرالية، وحال تأهله سيخوض النهائى على ملعب مولاى عبد الله بالرباط يوم 25 من نفس الشهر، حيث يعانى السعيد من إلتواء فى الكاحل، على خلفية مشاركته فى مواجهة الأهلى الأخيرة بمسابقة الدورىوالتى انتهت بتعادل الفريقين سلبيًا، ليغيب اللاعب عن مواجهة طلائع الجيش بربع نهائى كأس مصر، وودعها الفريق السماوى بعد الخسارة بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح.

وخصص الجهاز الفنى لبيراميدز برنامج تأهيل خاص لعبد الله السعيد، لإعداده جيدًا والعمل على لحاقه بمواجهة حوريا الغينى، لاسيما وأن عبد الله السعيد يمثل نسبة كبيرة جدًا من القوة الضاربة لبيراميدز وغيابه سيؤثر بالسلب على مستوى وأداء الفريق فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتى يطمح بيراميدز فى التتويج بلقبها لتصبح أول بطولة تسجل فى خزائن الفريق.

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ويعانى بعض لاعبى بيراميدز من الإجهاد فى الوقت الحالى، بخلاف بعض الإصابات، حيث أدى الخماسى عبد الله السعيد ومحمد فاروق وعمر العيوني ونبيل دونجا ودودو الجباس تدريبات خاصة لتجهيزهم لمباراة الثلاثاء الهامة، ويعاني العيوني من شد في الضامة ويخضع لمران تأهيلي مكثف، كما يعانى محمد فاروق من إجهاد في السمانة ويخضع هو الآخر لتدريبات مكثفة فيما يشعر دودو الجباس بآلام في القدم، ودونجا يعاني من كدمة بالقدم أصيب بها أمام الطلائع، والجهاز يحرص على تجهيز جميع اللاعبين للمشاركة.