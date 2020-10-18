شكرا لقرائتكم خبر عن 10 حقائق مثيرة عن الزمالك "مدرسة الفن والهندسة" قبل مواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الزمالك في التاسعة مساء الأحد ضيفاً على شقيقه الرجاء المغربي في لقاء ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب قبل أن يلتقى الفريقان مجدداً بالقاهرة في 24 أكتوبر بموقعة العودة.

ويسعى الفارس الأبيض للتتويج بسادس ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى غابت عن خزائنه منذ 18 عاما، حيث كان التتويج الأخير موسم 2002 بهدف تامر عبد الحميد، والمثير للدهشة أنه كان على حساب الرجاء أيضاً، بينما يسعى بطل المغرب لخطف الأميرة الأفريقية بجانب سعيه لإزاحة الزمالك أفريقياً والإسماعيلى عربياً، حيث وصل الفريقان للدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال وخسر فى موقعة الذهاب بهدف دون رد لصالح الدراويش.

1_ لعب الزمالك نصف نهائي دوري الابطال الافريقى 9 مرات وتأهل في سبعة منها وفشل مرتين في عبور هذا الدور.

2_ خسر الزمالك مباراتين فقط في آخر 9 مواجهات بدوري الأبطال حيث فاز في 4 لقاءات وتعادل في 3.

3_ حقق الزمالك فوز وحيد في آخر 13 مباراة خارج ملعبه بدوري الأبطال حيث تلقى تسعة هزائم وثلاثة تعادلات.

4_ خسر الزمالك مرة واحدة في آخر 6 زيارات للمغرب فاز في مباراتين وتعادل في ثلاثة.

5_ احتفظ الزمالك بنظافة شباكه في 7 مباريات من إجمالي 12 مباراة لعبها هذا الموسم بدوري الأبطال.

6_ لعب الزمالك قبل مواجهة الرجاء المغربى 12 مباراة، فاز 6، تعادل 3، خسر 3، سجل 23 هدفاً واستقبل 8.

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7_ يملك الزمالك 13 بطولة أفريقية بواقع 4 سوبر أفريقي و5 دوري أبطال أفريقيا و1 أبطال الكؤوس و1 كونفيدرالية و2 أفروآسيوي.

8_ لعب الزمالك 190 مباراة في دوري الأبطال الأفريقى و263 مواجهة في مختلف البطولات الأفريقية، وسجل الزمالك 289 هدفا في دوري الأبطال مقابل 357 هدفا في مختلف البطولات الأفريقية، وتلقت شباك الزمالك 178 هدف في دوري الأبطال و241 هدفا في مختلف البطولات.

9_ وعلى المستوى المحلى، فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 12 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

10_ يقود الزمالك البرتغالى جايمى باتشيكو خلفاً للفرنسى باتريس كارتيرون.