شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الزمالك والرجاء المغربى قبل صدام نصف النهائى الإفريقى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق الساحرة المستديرة الصدام المثير الذى يجمع الزمالك مع الرجاء المغربى مساء اليوم الأحد، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي، قبل أن يتجدد اللقاء فى 24 أكتوبر الجارى بموقعة الإياب بالقاهرة.

ويسعى الفارس الأبيض للتتويج بسادس ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى غابت عن خزائنه منذ 18 عاما، حيث كان التتويج الأخير موسم 2002 بهدف تامر عبد الحميد، والمثير للدهشة أنه كان على حساب الرجاء أيضاً، بينما يسعى بطل المغرب لخطف الأميرة الأفريقية بجانب سعيه لإزاحة الزمالك أفريقياً والإسماعيلى عربياً، حيث وصل الفريقان للدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال وخسر فى موقعة الذهاب بهدف دون رد لصالح الدراويش.

وشهدت رحلة الزمالك والرجاء المغربى خلال النسخة الحالية لدوري الأبطال الأفريقى محطات مثيرة، حيث لعب الفارس الابيض قبل مواجهة الرجاء المغربى 12 مباراة، فاز فى 6 لقاءات، وتعادل بـ3 مباريات، خسر 3 مرات، وسجل 23 هدفاً واستقبل 8 أهداف.

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فيما لعب الرجاء المغربى قبل مواجهة الزمالك 12 مباراة، فاز فى 6، وتعادل بـ4، وخسر 2، وسجل 19 هدفاً واستقبل 10 أهداف.