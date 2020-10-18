شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. سجل مميز للزمالك في مواجهة الأندية المغربية بعقر دارها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تترقب جماهير الكرة العربية والأفريقية مواجهة من العيار الثقيل تجمع فريقي الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي، على ملعب الأخير، مساء اليوم الأحد، بمنافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

الزمالك خاض 9 مواجهات سابقة أمام الأندية المغربية بملعبها ووسط أنصارها، واستطاع تحقيق الفوز في مباراتين والتعادل في 4 والخسارة في 3 فقط.

وحقق الزمالك انتصاريه على أندية المغربية في عقر دارها، على حساب كل من المغرب الفاسي بدوري الأبطال نسخة 2012 بهدفين نظيفين وعلى الفتح الرباطي بالكونفدرالية 2015 بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أما عن التعادلات الأربعة فجاءت بواقع 3 تعادلات سلبية أمام الرجاء في ذهاب نهائي دوري الأبطال 2002، وكل من اتحاد طنجة وحسنية أغادير بالكونفدرالية في النسخة الماضية، في حين أن هناك تعادل إيجابي وحيد فرض نفسه على نتيجة مباراة الزمالك أمام مكناس في دوري الأبطال 1996.

وجاءت هزائم الزمالك على الأراضي المغربية في مواجهة كل من الجيش الملكي في نصف نهائي أفريقيا لأبطال الدوري 1985، والوداد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال 2016، ونهضة بركان بذهاب نهائي الكونفدرالية 2018-2019.

وسجل الزمالك 9 هداف بشباك أندية المغرب في ملعبها خلال المباريات التسعة، كان أولهم في مرمى فريق مكناس في التعادل الإيجابي بهدفين في 1996، وأخرهم بثنائية في خسارة الفريق الأبيض بخماسية أمام الوداد، في حين لم يسجل الزمالك خلال أخر 3 مباريات له بالمغرب.

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