شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية تعملق محمد الشناوي.. تصدى لـ 4 ركلات جزاء متتالية خلال 36 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خطف محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الكرة بالنادي الأهلي، الأضواء والأنظار خلال مواجهة فريقه بالوداد البيضاوي المغربي، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجارية.

وتعملق الشناوي وتصدى لركلة جزاء من أمام بديع أووك مع نهاية الشوط الأول من المواجهة، لينال إشادة الجميع على رأسهم مديره الفني موسيماني.

وفاز الأهلي بهدفين دون رد على الوداد في المغرب واقترب بشدة من بلوغ النهائي الأفريقي.

الشناوي تصدى لـ 9 ركلات جزاء على مدار مسيرته الكروية مع الأندية التي دافع عن ألوان قميصها، منهم 7 خلال مشواره مع الأهلي وواحدة مع بتروجت وأخرى مع طلائع الجيش.

وكان التحدي الأول الذي يكسبه الشناوي في مواجهة الدولي السابق عاشور التقي في مواجهة الجيش ودجلة في موسم 2010-2011، ثم التصدي لركلة أمام «الحاوي» محمود عبدالحكيم في مواجهة بتروجت والمصري في 2013-2014.

أما عن الركلات السبعة التي أنقذها الشناوي خلال حراسته عرين الأهلي، فمنها 4 ركلات خلال أخر 36 يومياً وهي بالترتيب في مواجهة كل من عمر الوحش لاعب وسط الاسماعيلي (أطاح بها لاعب الدراويش عالياً)، وأحمد رفعت جناح الاتحاد السكندري، ومصطفى سلطان لاعب نادي مصر واخيراً الخطير بديع أووك جناح الوداد المغربي أمس السبت.

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ومن قبلها تصدى الشناوي لركلة صلاح أمين في مباراة الأهلي والنجوم بالموسم المنصرم، وفي مواجهة باسم مرسي بالقمة أمام الزمالك موسم 2017-2018، والركلة الأولى مع الأهلي أمام أحمد سمير فرج لاعب الداخلية في موسم 2016-2017 بكأس مصر.