شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والرجاء المغربي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة. ويستضيف الرجاء فريق نادي الزمالك على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب، بمنافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وتذيع قناة بي ان سبورس+7 "المشفرة" المباراة عبر شاشتها في الموعد سالف الذكر. وأعلنت قناة "أرينا سبورت" المفتوحة إذاعة مباراة الزمالك والرجاء على القمر الصناعي "هيلاس سات" 39e، وترددها هو 11135 رأسي ومعدل الترميز 30000. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,297

تعافي 98,157

وفيات 6,109

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