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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الرجاء ضد الزمالك في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا
موعد مباراة الرجاء ضد الزمالك في دوري أبطال أفريقيا حيث يحل نادي الزمالك المصري ضيفاً على نظيره المغربي الرجاء، يوم الأحد المقبل على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، وذلك في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
موعد مباراة الرجاء ضد الزمالك في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا
موعد مباراة الرجاء ضد الزمالك في دوري أبطال أفريقيا حيث توقفت البطولة منذ مارس الماضي واستمر توقفها طويلاً بسبب جائحة كورونا وتعود لتستأنف منافساتها الشهر القادم، كان نادي الرجاء تأهل للدور نصف النهائي بعد فوزه على نادي مازيمبي الكونغولي بحصيلة أهداف ٢-١ حيث فاز المغربي في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شيء، وفاز الكونغولي في مباراة العودة بهدف مقابل لاشيء، ويعتبر الفريق المغربي من الأندية القوية وفاز بالبطولة ثلاث مرات.
موعد مباراة الرجاء ضد الزمالك في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا
موعد مباراة الرجاء ضد الزمالك في دوري أبطال أفريقيا ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك والرجاء في دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، في تمام التاسعة مساء يوم الأحد، الموافق 24 أكتوبر الجاري.
موعد مباراة الرجاء ضد الزمالك في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا
موعد مباراة الرجاء ضد الزمالك في دوري أبطال أفريقيا وسيتم إذاعة مباراة الزمالك والرجاء في دوري أبطال أفريقيا على beIN SPORTS HD 1
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