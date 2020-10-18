شكرا لقرائتكم طنطا يواجه المصري في مباراة تحصيل حاصل بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستكمل اليوم الأحد منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز حيث يواجه طنطا نظيره المصرى البورسعيدى في الخامسة والنصف عصراً على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مواجهة يدخلها أبناء السيد البدوى بعد التعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة بينما فاز المصرى البورسعيدى على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين للمسابقة.

وحسم الاهلى بطولة الدوري لصالحه للمرة الخامسة على التوالي فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى ويبقى الصراع دائراُ على مركز الوصيف وبين بعض الفرق على تحسين المراكز بجدول المسابقة.

ويقبع طنطا بالمركز الأخير بجدول الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في مباراتين فقط وتعادل في 13 وخسر 17 لقاء وسجل لاعبوه 19 هدفاً ودخل مرماه 52 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز السابع برصيد 42 نقطة جمعها من 32 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل في 9 وخسر 12 مرة وسجل 32 هدفاً وعليه 33 هدفاً .

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وتأكد هبوط طنطا من الدوري الممتاز رسميا بعد النتائج التي آلت إليها مباريات الجولة 30 من المسابقة ، ولم ينجح طنطا في الاستمرار في الدوري لموسمين متتاليين مثلما فعل في موسمي 2016-2017 و2017-2018 ، ويلعب رضا عبد العال المدير الفني لطنطا مباراة اليوم للشهرة بعد عودته للمظاليم حيث يعتبر المباريات المتبقية من المسابقة المحلية بمثابة إعداد للمرحلة المقبلة.

بينما شدد على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى على لاعبيه ضرورة مواصلة الانتصارات لتحسين مركز الفريق بالمسابقة قبل نهايتها،وتعاقد المصري مع علي ماهر لقيادة الفريق بديلاً لطارق العشري في الأول من سبتمبر الماضي ونجح في الحصول على 21 نقطة من ستة انتصارات وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم ، ويعد أحمد ياسر والفلسطيني محمود وادي والبوركيني سادو سانبوري في صدارة هدافي المصري برصيد 4 أهداف لكل لاعب.

ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا أمام المصرى البورسعيدى مكون من :" محمد أشرف ، محمد الشاذلي ، سليمان عبد ربه ، محمود مسعود ، إيهاب سمير ، وليد عادل ، مصطفى أمين ، عبد الرحمن الدح ، أحمد فهمي ، محمد ماجد أونش وهاني رشدي".

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى البورسعيدى أمام طنطا مكونا من :" أحمد مسعود في حراسة المرمى، وعبدالرحمن زين، أحمد شوشة، فريد شوقي، حسن علي، عمر كمال، كريم العراقي، مفتاح طقطق، محمود وادي، إيزي ايميكا، عمرو موسى".