الأهلي المصري يفوز على الوداد المغربي في نصف نهائي أبطال أفريقيا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من الدار البيضاء: فاز الأهلي المصري السبت على مستضيفه الوداد البيضاوي المغربي، على أرض ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بهدفين لصفر لحساب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم.

وتقدم الأهلي المصري مبكرا في نتيجة اللقاء الذي أداره الحكم الزامبي جاني سيكازيو، وذلك عن طريق لاعبه محمد مجدي أفشة، في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، مستغلا خطأ فادحا للودادي يحيى جبران، الذي وظفه المدرب غاموندي في قلب الدفاع.

ووجد الوداد المغربي صعوبة في التدارك والعودة في النتيجة، في ظل التنظيم الجيد للفريق المصري، قبل أن يتصيد قلب الهجوم الوداد يغباغبو ضربة جزاء، في الدقيقة 43، فشل بديع أوك في ترجمتها إلى هدف التعادل، بعد أن نجح الحارس المصري محمد الشناوي في التصدي لها.

وتواصل الشوط الثاني من المباراة على نفس الإيقاع، بين اندفاع ودادي وتنظيم جيد للفريق المصري الذي نجح في تصيد ضربة جزاء نجح علي معلول في ترجمتها إلى ثاني أهداف فريقه، في الدقيقة 62.

وحافظ الفريق المصري على أدائه الجيد وتقدمه في النتيجة، التي قربته أكثر من المباراة النهائية التي ستجمعه، إذا ما فشل الفريق المغربي خلال لقاء العودة، الجمعة، بمصر، في تدارك عثرة الذهاب، مع الفائز من مواجهة الرجاء المغربي والزمالك المصري.