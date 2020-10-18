شكرا لقرائتكم خبر عن كيف صنع على ماهر انتفاضة المصرى من قاع الدورى للمنطقة الدافئة؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح على ماهر نجم الأهلى الأسبق فى إنقاذ فريق المصرى البورسعيدى من دوامة الهبوط ووضع الفريق فى منطقة الأمان بجدول الدوري، وتعاقد المصري مع علي ماهر لقيادة الفريق بديلاً لطارق العشري في الأول من سبتمبر الماضي، ونجح في الحصول على 21 نقطة من ستة انتصارات و3 تعادلات وثلاث هزائم.

وتستكمل اليوم الأحد منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يواجه طنطا نظيره المصرى البورسعيدى في الخامسة والنصف عصراً على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز السابع برصيد 42 نقطة جمعها من 32 مباراة فاز فى 11 لقاء، وتعادل في 9 وخسر 12 مرة، وسجل 32 هدفاً وعليه 33 هدفاً .

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ونجح مجلس إدارة المصري البورسعيدى برئاسة سمير حلبية فى تمديد تعاقد علي ماهر لموسم جديد ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2021/2020 ، وقام علي ماهر بالتوقيع على تعاقده الجديد مع سمير حلبية بحضور لجنة التعاقدات الممثلة في محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي وعدنان حلبية وشريف مزروع عضوا مجلس إدارة النادي.

جاءت هذه الخطوة من جانب مجلس إدارة المصرى البورسعيدى لإضفاء جو من الاستقرار على الجهاز الفني للفريق بعد وصول اكثر من عرض محلى لعلى ماهر بعد الطفرة التي أحدثها مع النادى الساحلى ونجاحه في إنقاذه من الهبوط لدورى القسم الثانى ووصوله للمركز السابع برصيد 42 نقطة .