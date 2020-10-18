شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الشوالي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، رسالة لجماهير الأهلي خلال تعليقه على مباراة الفريق أمام الوداد البيضاوي المغربي، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وكان الأهلي قد فاز على الوداد بثنائية نظيفة في الدار البيضاء واقترب بشدة من بلوغ النهائي القاري. وقال الشوالي خلال تعليقه على المباراة: «الأهلي عانى من ضغوط جماهيره، دائماً ما تطالبه بالنجمة التاسعة خلال رحلته الأفريقية بالمواسم الأخيرة». وأضاف: «أتركوه بلا ضغوط ومطالبة مستمرة باللقب التاسع، التتويج سيأتي وقتها وحده حباً وليس كرهاً». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,297

تعافي 98,157

وفيات 6,109

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