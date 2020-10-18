شكرا لقرائتكم خبر عن «طاهر»: الأهلي كان ذكيًا بالتعاقد مع موسيماني.. والخطيب رفض ظهوري ‏في إعلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب المنضم لصفوف الأهلي في الموسم المقبل، أن النادي الأحمر كان ذكياً في التعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وأضاف طاهر في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: «الأهلي تعاقد بذكاء مع موسيماني في هذا التوقيت الصعب، والفريق بات قريباً من النهائي الأفريقي».

وواصل: «أتمنى نهائي أفريقي مصري خالص يجمع الأهلي بالزمالك».

وأنهى تصريحاته: «حصلت على عرض من إحدى الشكرات الراعية للأهلي لتصوير إعلان ووافقت عليه ولكن إلإدارة أبلغتني برفض محمود الخطيب رئيس النادي ظهوري في هذا التوقيت».