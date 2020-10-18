شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يشيد بمهاجم الزمالك.. ويتمنى عودة ناصر ماهر للأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمنى طاهر محمد طاهر، نجم فريق نادي المقاولون العرب، والمنضم حديثاً لصفوف الأهلي، أن يكون لاعباً بجوار الثلاثي محمود الخطيب ومحمد أبوتريكة وحازم إمام.
وقال طاهر في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: «كنت أتمنى اللعب بجوار هذا الثلاثي الرائع».
وعن أفضل مهاجم في الدوري المصري قال: «بالطبع مصطفى محمد وأراه لاعب متكامل، وأرى أن على معلول هو أفضل محترف في المسابقة المحلية هذا الموسم».
وتمنى في نهاية تصريحاته عودة ناصر ماهر للأهلي من الإعارة، مؤكداً أنه لاعب موهوب وصادفه سوء حظ خلال مشواره مع النادي الأحمر.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
105,297
-
تعافي
98,157
-
وفيات
6,109
كانت هذه تفاصيل خبر طاهر محمد طاهر يشيد بمهاجم الزمالك.. ويتمنى عودة ناصر ماهر للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.