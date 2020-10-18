شكرا لقرائتكم خبر عن هادي خشبة: الشناوى ودفاع الأهلي الأفضل في مواجهة الوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد هادي خشبة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بحارس المرمى محمد الشناوي وخط دفاع المارد الأحمر، بعد الفوز على الوداد المغربي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال خشبة في تصريحات لبرنامج نمبر وان مع الاعلامي عمر ربيع ياسين: «الأهلي كان في قمة التركيز ودخل المباراة بمنتهى القوة والهدف المبكر سهل المباراة على لاعبي الفريق».

وأكد خشبة أن محمد الشناوي وخط دفاع الاهلي قدما مباراة كبيرة، ونجحا في إبطال مفعول هجمات الفريق المغربي.