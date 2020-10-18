شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبدالله: الرجاء أفضل من الوداد وأتوقع فوز الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفنان صلاح عبدالله، أن الرجاء البيضاوي المغربي يختلف كثيراً عن نظيره الوداد الذي خسر أمام الأهلي بثنائية مساء أمس، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال صلاح عبدالله في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: «الرجاء أقوى كثيراً من الوداد، وفوز الأهلي قد يصعب الأمور علينا ولكني متفائل».

وواصل: «أتوقع فوز الزمالك بهدفين أيضاً ويسجل الثنائي أشرف بن شرقي وزيزو هدفي الفريق الأبيض».

وأنهى تصريحاته مقدماً التهنئة للأهلي على الفوز الذي حققه الفريق الأحمر في مواجهة الوداد المغربي مساء السبت.