موسيماني يشيد بالشناوي بعد الفوز على الوداد ويؤكد: تمنيت زيادة غلة ‏الأهداف

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، بحارس الفريق محمد الشناوي بعد التألق في مباراة الوداد البيضاوي المغربي، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال موسمياني في المؤتمر الصحفي: «الشناوي منحنا ثقة كبيرة بتألقه وتصديه لركلة جزاء وتقديم مباراة كبيرة». وواصل: «أضاعنا عدة فرص كانت كافية بزيادة غلة الأهداف والخروج بنتيجة كبيرة أمام الوداد المغربي، ولكني سعيد بالطبع بالانتصار الثمين ولا ألوم اللاعبين». وأوضح: «كان بإمكاننا تسجسل هدف ثالث ورابع بعدما أحرز معلول الهدف الثاني». وأنهى تصريحاته موجهاً الشكر لجميع اللاعبين على الروح والحماس الذي خاضوا به اللقاء وعدم ارتكاب أخطاء مؤثرة بالأخص في الشق الداعي. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 105,297

تعافي 98,157

وفيات 6,109

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