شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الأهلي تنتقد الحكم سيكازوي بعد الفوز على الوداد المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد الخبير التحكيمي ناصر عباس أداء الزامبي سيكازوي، الذي أدار مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال عباس عبر شاشة قناة الأهلي: «الزامبي لم يتعامل بمعيار واحد خلال إدارته للقاء الفريقين، فأخرج بطاقة صفراء مبكرة وغير صحيحة ضد ألو ديانج مقابل أنه تغاضى عن انذار لإبراهبم النقاش قائد الوداد في مناسبتين، وأحيي موسيماني على إخراج ديانج لشعوره بنية في طرد الحكم للاعب».

وأضاف: «لقطة شبيهة مع الدقيقة الثالثة وخطأ واضح ضد السولية شبيهة بحالة ديانج ولكنه لم ينذر لاعب الفريق المغربي».

وعن ركلة الجزاء المحتسبة ضد الأهلي قال: «ركلة ظالمة وبها تحايل من مهاجم الوداد على الحكم في احتساب ركلة جزاء».

وأكمل: «أكبر دليل على عدم صحة الركلة هو استدعاء الفار للحكم، ومهاجم الوداد قام بالتحايل على الحكم وفوجئت بقراره بعد العودة لتقنية الفيديو».

وأنهى تصريحاته مؤكداً أن ركلة الجزاء التي حصل عليها الأهلي صحيحة مائة بالمائة من لمسة يد واضحة ويد اللاعب كانت خارج جسمه والكرة في طريقها للشباك.

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