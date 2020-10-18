سيد عبدالحفيظ يحذر لاعبي الأهلي: أمامنا 90 دقيقة أخرى لتأكيد التأهل للنهائي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الوداد البيضاوي المغربي، بهدفين نظيفين بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وحذر عبدالحفيظ لاعبي الأهلي عبر شاشة قناة النادي الرسمية من الإفراط في الفرحة والاستسلام لشعور حسم التأهل للنهائي القاري. وأضاف عبر قناة الأهلي: «قطعنا نصف المشوار ولازال أمامنا مباراة أخرى في القاهرة أمام فريق كبير، وأرى أنها ستكون أصعب من موقعة الذهاب بالدار البيضاء». وأنهى تصريحاته: «سنستعد فور وصولنا للقاهرة لمباراة الإياب، وبطاقة التأهل لم تُحسم بعد ولازال أمامنا 90 دقيقة أخرى لتأكيد التأهل للنهائي». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,297

تعافي 98,157

وفيات 6,109

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