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تريزيجيه يقود أستون فيلان خلال لقاء ليستر سيتي

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق آستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه الثنائي الدولي المصري، محمود حسن تريزيجيه، وأحمد المحمدي، نظيره ليستر سيتي، عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة .

ويدخل فريق آستون فيلا هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أن لقن في الجولة السابقة درسا قاسيا بسباعية مقابل هدفين، كما يحاول ليستر سيتي الاستمرار في طريق الانتصارات.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

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    105,297

  • تعافي

    98,157

  • وفيات

    6,109

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