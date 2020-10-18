شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يقود أستون فيلان خلال لقاء ليستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق آستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه الثنائي الدولي المصري، محمود حسن تريزيجيه، وأحمد المحمدي، نظيره ليستر سيتي، عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويدخل فريق آستون فيلا هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أن لقن ليفربول في الجولة السابقة درسا قاسيا بسباعية مقابل هدفين، كما يحاول ليستر سيتي الاستمرار في طريق الانتصارات.