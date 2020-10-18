شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب عن فوز الأهلي على الوداد: موسيماني رائع.. وفايلر كان ‏بيألف‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثنى عماد متعب، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأحمر، عقب الفوز على الوداد البيضاوي المغربي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال متعب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: «أحب موسيماني على المستوى الشخصي وكنت أتمنى بافعل أن يتولى تدريب الأهلي».

وواصل: «علينا الاكتفاء بالفرحة اليوم وبدايةً من الغد نستعد للقاء العودة لأننا سنواجه فريق قوي وعريق لا يستهان به».

واستطرد حديثه عن موسيماني: «الأهلي تغير وتطور كثيراً معه من حيث الاستحواذ على الكرة وتحرك اللاعبين، يتعامل بواقعية، في الوقت الذي كان السويسري فايلر (بيعك ويألف) ويُغير كثراً من مراكز اللاعبين».

وأنهى تصريحاته مؤكداً أن الشناوي كان له دور بارز في تحقيق الأهلي الانتصار بعد التصدي لركلة جزاء.

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