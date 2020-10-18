شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري: انتهى عصر من يشترط اللعب أساسيًا.. والنني قد ينضم لمعسكر توجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألمح حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى إمكانية استدعاء محمد النني لاعب وسط أرسنال الانجليزي، لمعسكر المنتخب المقبل استعدادًا لمواجهتي توجو في التصفيات الإفريقية.

وقال البدري في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «النني لم يكن مستبعد من المعكسر الماضي، هناك احتياجات فنية، وبناء عليه يتم اختيار العناصر التي ستخدم الطريقة الفنية».

وتابع: «لا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطى في المنتخب، وانتهي عصر اللاعبين الذين يشترطون لعبهم أساسي قبل الانضمام للمنتخب».