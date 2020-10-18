شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري: تحقيق نتيجة إيجابية فى مباراتي توجو أهم من الأداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهتي مصر أمام توجو في التصفيات الإفريقية، أهم بالنسبة له من اللعب بشكل جمالي.

وقال البدري في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «المنتخب يواجه صعوبات عديدة الفترة الحالية، في ظل تلاحم المباريات، وحاجة بعض اللاعبين للحصول على راحة عقب نهاية الموسم».

وتابع: «سيكون هناك معسكر مفتوح للمنتخب المصري، عقب نهاية مباريات الدوري، سيتواجد به اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار».