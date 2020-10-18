شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور وزير الشباب.. «بهادر» يسجل رقمًا قياسيًا كأكبر لاعب كرة قدم في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية المشكلة لإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، والكابتن محمد فضل والدكتور أحمد عبدالله عضوا اللجنة، ووليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد على تلبية دعوة عز الدين بهادر، لاعب فريق 6 أكتوبر صاحب الـ75 عاما والذى حطم الرقم القياسى كأكبر لاعب كرة قدم في العالم يشارك في مباراة رسمية.

وشارك بهادر، مساء أمس، مع فريقه في مواجهة فريق العياط في دورى القسم الثالث على ملعب المركز الأوليمبي بالمعادى، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومندوبى موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قام بقيد بهادر ضمن قائمة نادى 6 أكتوبر خلال فترة القيد الشتوية في يناير الماضى.