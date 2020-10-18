شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: خبرات موسيماني في أفريقيا تفوق فايلر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سمير كمونة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن خبرات موسيماني المدير الفني الحالي للنادي الأهلي، تفوق بكثير خبرات المدرب السويسري الراحل عن القلعة الحمراء فايلر.
وأضاف كمونة في تصريحات متلفزة، أن موسمياني قدم خطة فنية رائعة ومتوازنة في جميع الخطوط خلال لقاء الوداد المغربي الذي أقيم مساء أمس في دور ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
105,297
-
تعافي
98,157
-
وفيات
6,109
كانت هذه تفاصيل خبر سمير كمونة: خبرات موسيماني في أفريقيا تفوق فايلر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.