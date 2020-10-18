شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: خبرات موسيماني في أفريقيا تفوق فايلر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سمير كمونة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن خبرات موسيماني المدير الفني الحالي للنادي الأهلي، تفوق بكثير خبرات المدرب السويسري الراحل عن القلعة الحمراء فايلر.

وأضاف كمونة في تصريحات متلفزة، أن موسمياني قدم خطة فنية رائعة ومتوازنة في جميع الخطوط خلال لقاء الوداد المغربي الذي أقيم مساء أمس في دور ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.