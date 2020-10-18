شكرا لقرائتكم خبر عن سترلينج: مانشستر سيتي يحاول استنساخ أداء الموسم قبل الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب رحيم سترلينج، لاعب مانشستر سيتي، عن سعادته بعد تسجيله هدف الفوز على فريق أرسنال المحترف في صفوفه اللاعب المصري، محمد النني.

وقال اللاعب الإنجليزي، إن فريقه خسر العديد من النقاط خلال المباريات الأولى في هذا الموسم، ولكن نحن نسعى لحصد أكبر عدد من النقاط لحسم لقب الدوري لصالحنا كما فعلنا الموسم قبل الماضي.