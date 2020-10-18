شكرا لقرائتكم الأهلي ينتظر الدفعة الأولي من صفقة المغربي وليد أزارو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو النادي الاهلي وصول الدُفعة الأولى من صفقة إنتقال المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق لنادي الإتفاق السعودي والتى تم الإعلان عنها رسمياً مؤخراً حيث رحل اللاعب المغربي مقابل 600 ألف دولار بجانب 100 ألف دولار مُتبقية من استعارة اللاعب فى يناير الماضى، حيث تمت الإعارة مقابل 200 ألف دولار فى يناير الماضى، حصل الأهلى على 100 ألف ولم يحصل على الـ100 ألف الأخرى حتى الآن ، وقال مصدر في القلعة الحمراء أن صفقة بيع أزارو تشمل أيضاً حصول الأهلى على 20% من عائد بيع اللاعب المغربى لأى ناد خارج مصر و30% من عائد بيعه لأى نادٍ داخل مصر، على أن تكون الأولوية للأهلى فى ضم أزارو إذا أراد الاتفاق بيعه لأى ناد داخل مصر.
وشهدت الفترة الماضية جدلاً بشأن مستقبل أزارو إذ خرجت تقارير تُفيد بأن اللاعب سيعود للأهلي الموسم المقبل خاصة بعد رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق الذي لم يكن مُقتنعاً بقدرات المهاجم المغربي، لكن إدارة الأهلى استقرت في النهاية على بيع أزارو من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي آخر بمعرفة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي
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