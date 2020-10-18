شكرا لقرائتكم الإنتاح الحربي يغلق صفحة زعيم الثغر وينتظر تحديد موعد الجولة الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار صفحة مباراة الاتحاد السكندرى التى أقيمت عصر أمس السبت على ستاد برج العرب بالاسكندرية بالجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري العام ، حيث قرر مختار مختار منح لاعبيه أجازة طويلة فى ظل غموض موعد الجولة الاخيرة للمسابقة وحاجة اللاعبين لفترة راحة بعد خوضهم مباريات كثيرة فى فترة زمنية قصيرة .

ومنذ عودة مسابقة الدوري من التوقف عانى الإنتاج الحربى من إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا حيث خاض الفريق قبل مواجهة زعيم الثغر 15 لقاء خسر 8 لقاءات وفاز فى خمسة مباريات وتعادل فى مباراتين، حيث تعادل مع الأهلى بهدف لكل فريق ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من إنبى بهدفين دون رد ثم خسر من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من الطلائع بهدف دون رد ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف ثم فاز على طنطا بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من أسوان بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك بهدف دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق ثم خسر من وادى دجلة برباعية مقابل هدف ثم فاز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم خسر من الاسماعيلى بهدف دون رد ثم فاز على نادى مصر بثلاثة أهداف دون رد.

وفى وقت سابق ، أكد باسم مرسى، مهاجم الزمالك السابق والإنتاج الحربى حاليا، أنه يسعى منذ انضمامه إلى الإنتاج إلى استعادة بريقه السابق، وقال باسم فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة"، الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورت: الحمد لله ربنا كرمنى مع الإنتاج وبعمل كل اللى عليا وأتمنى أكمل أهداف مع الإنتاج، وأشكر مدرب اللياقة البدنية والجيم لأنهم تعبو معى كثيراً خاصة بعد إصابتى بكورونا.

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أضاف: "لدى عدة عروض ولكنى تحت أمر الإنتاج، يتبقى لى مباراتين ولو النادى رحب بأى عرض ليست لدى مشكلة".

أكمل: "أصبحت 28 سنة ولذلك أسعى لإخراج أفضل طاقة عندى فى المباريات مع بداية ظهورى سجلت 10 أهداف فانضممت إلى الزمالك والمنتخب وأنا حتى الآن سجلت 8 أهداف، وأستغل كل دقيقة ألعب فيها وطموحى هو العودة إلى المنتخب، وإجمالى مشاركاتى 14 مباراة فقط مع الإنتاج".

واختتم: "اللى فات مات بحلوة ومره، منذ انضمامى إلى الإنتاج ماحدش سمع صوتى، ولن يسمع لى أحد صوتاً، أتدرب وألعب فقط هذا شغلى وأكل عيشى ورزقى، وغيرت سيستم حياتى وأكلى ونومى، كان لدى تحدى أن أعود لمستوايا، لم يعد لدى وقت أضيعه".