شكرا لقرائتكم بيراميدز تخضع لمسحة كورونا اليوم قبل مواجهة حوريا الغينى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تخضع اليوم، الأحد، بعثة بيراميدز لمسحة طبية، للكشف عن فيرس كورونا، حيث تم إلغاء المسحة التى كان من المقرر أن تخضع لها البعثة مساء، الجمعة، والاكتفاء بمسحة واحدة وفقًا لما حدده الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فى إطار استعداد الفريق السماوى لمواجهة حوريا كوناكرى الغينى فى المباراة المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجارى على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى نصف نهائى الكونفدرالية، وحال تأهله سيخوض النهائى على ملعب مولاى عبد الله بالرباط يوم 25 من نفس الشهر.

وحذر الجهاز الفنى بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش والمسئولون عن الفريق جميع أفراد البعثة بعدم مخالطة أى فرد من خارج البعثة لعدم التعرض للإصابة بكورونا، والتسبب فى غياب أى لاعب عن صفوف الفريق قبل المواجهة المنتظرة.

وقررت إدارة بعثة فريق نادي بيراميدز نقل تدريبات فريق الكرة فى الدار البيضاء لتقام على ملعب مولاى رشيد، بدلا من ملعب كهرما الذى خاض الفريق مرانه الأول عليه أول الأمس. وتوجه محمد صلاح مدير الفريق لملعب مولاى رشيد لمعاينته مؤكدا أنه أفضل بكثير من ملعب كهرما ويليق باستعدادات الفريق لنصف النهائي القاري أمام حوريا كوناكري، وأرضيته جيدة للغاية.

وتضم بعثة بيراميدز كلاً من..



حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي - أحمد دعدور

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خط الدفاع: علي جبر - عمر جابر - عبد الله بكري - رجب بكار - طارق طه - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي - ولفريد كانون - محمد عطوة

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - إبراهيم حسن - محمد فاروق - إسلام عيسى - عمرو العيوني - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس